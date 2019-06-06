Российская премьер-лига при разработке календаря на сезон-2019/20 учла пожелания клубов

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) при составлении календаря на сезон-2019/20 учла несколько критериев, среди которых были пожелания клубов. Об этом журналистам после общего собрания клубов лиги в четверг сообщил президент организации Сергей Прядкин.

"Мы впервые привлекли молодых ученых из Высшей школы экономики, использовали математический алгоритм. Ребята из научной группы работали совместно со спортивным и маркетинговым департаментами РПЛ, - сказал Прядкин. - Версию календаря мы разложили прямо во время заседания, до этого клубы ее не видели. Учитывая, что это новый алгоритм, мы разрешили клубам одну игру в сезоне поменять с соперником кругами".

"По возможности учли все требования, вплоть до того, что одним из пунктов у нас были пожелания клубов", - отметил он, добавив, что немногие зарубежные лиги идут на такой шаг.

Также президент РПЛ сообщил, что в число требований вошли пожелания основного вещателя, категорийность матчей, череда их показа, а также загруженность стадионов концертами и другими развлекательными мероприятиями, матчи команд в еврокубках и встречи топ-клубов.

"Мы разделили города на те, которые находятся в достаточно сложных условиях, южные города. Все материалы были представлены научной группе, и она все это учла. Вроде получилось неплохо", - резюмировал он.