РПЛ хочет снизить минимальную вместимость стадионов до 8 тыс. человек

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Представители клубов Российской-премьер лиги (РПЛ) подписали ходатайство о снижении минимальной вместимости арен с 10 тыс. до 8 тыс. зрителей и направили его на рассмотрение в исполком Российского футбольного союза (РФС). Об этом журналистам заявил президент РПЛ Сергей Прядкин.

"Мы голосовали за то, чтобы выйти с ходатайством в РФС о снижении планки вместимости, - сказал Прядкин. - Но подходить надо к этому избирательно, чтобы это не превратилось в искусственное занижение посещаемости. Например, на "Оренбург" стабильно ходят 7 тысяч, больше не ходят, лучше иметь такую компактную арену, главное, чтобы эта арена соответствовала другим требованиям (раздевалки, пресс-центры). Мы направили ходатайство о снижении посещаемости до 8 тысяч зрителей в РФС".

Прядкин подчеркнул, что снижение минимальной вместимости поддержали региональные клубы. "Например, у клубов ФНЛ очень много старых арен, которые необходимо реконструировать, но им не нужно будет размахиваться на огромные арены на 20-25 тыс. болельщиков, а сделать компактный стадион. Им будет легче с точки зрения бюджета", - добавил Прядкин.

Ранее "Урал" выступил с инициативой убрать из регламента соревнований требование о минимальной вместимости домашней арены. В частности, стадионы "Оренбурга" и вышедшего в премьер-лигу "Тамбова" вмещают менее 10 тыс. зрителей. Из-за этого "Тамбов" планирует в следующем сезоне проводить домашние матчи на "Мордовия-Арене" в Саранске, построенной к чемпионату мира прошлого года.