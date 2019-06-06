Дворкович предложил развивать систему соревнований по шахматам между компаниями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Президент Международной шахматной федерации (FIDE), председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил о необходимости развития шахматных соревнований между корпорациями и университетами.

"Важнейшим проектом для Международной шахматной федерации был и остается проект шахмат в школах, в образовательных организациях... Чтобы система поддерживалась, должна быть система массовых соревнований. Следующий уровень - соревнования между университетами и корпорациями", - сказал Дворкович в четверг, выступая на ПМЭФ. По его словам, "это перспективная ниша, куда можно привлекать большие коллективы для соревновательной деятельности".

По оценке Дворковича, число играющих в шахматы растет на 100 тыс. человек в год. "Конечно же, в основном это игра онлайн, игра в интернете, как наиболее доступный вид игры", - отметил президент FIDE.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.