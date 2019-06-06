Итальянский футбольный клуб "Фиорентина" сменил владельца

ТАСС, 6 июня. Итало-американский миллиардер Рокко Коммиссо приобрел итальянский футбольный клуб "Фиорентина". Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Предыдущим владельцем команды был Андреа Делла Валле, который приобрел "Фиорентину" в 2002 году.

"Я всегда был фанатом итальянского футбола, и нет слов, чтобы описать, как для меня важно иметь возможность вносить вклад в написание следующей главы в историю легендарного клуба - "Фиорентины". Флоренция известна во всем мире как город, представляющий все лучшее, что есть в итальянской культуре", - сказал Коммиссо.

Коммиссо возглавляет компанию Mediacom. Forbes оценивает его состояние в $4,8 млрд. Из спортивных активов ему принадлежит контрольный пакет акций клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Нью-Йорк Космос".

"Фиорентина" в завершившемся сезоне заняла 16-е место в чемпионате Италии.