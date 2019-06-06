Дворкович: Сколково станет точкой притяжения спорта и физкультуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Появление спортивной инфраструктуры в иннограде Сколково создаст там еще одну точку притяжения для спортсменов, полагает председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.

"Мы создаем там спортивную инфраструктуру для массового спорта: и теннисную, и футбольную, и хоккейную, и для единоборств, для шахмат, естественно. Надеюсь, это станет еще одной точкой притяжения для спорта и физкультуры. Забеги и велопробеги там уже проводятся. Приглашаем всех участвовать", - сказал Дворкович, который является также президентом Международной шахматной федерации (FIDE), на одной из сессий Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель фонда - создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.