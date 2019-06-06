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Сборные по футболу

УЕФА: женский футбол многого добился, если принц Уильям объявляет капитана сборной Англии

Союз европейских футбольных ассоциаций ставит цель к 2024 году вдвое увеличить в странах Европы число занимающихся футболом женщин
Надин Кесслер AP Photo/Claude Paris
Описание
Надин Кесслер
© AP Photo/Claude Paris

ПАРИЖ, 6 июня. /ТАСС/. Значимость женского футбола в мировом спорте с каждым годом растет, что доказывает интерес к нему со стороны таких видных политических персон, как британский принц Уильям. Подобным мнением во время выступления на первой Всемирной конференции по женскому футболу поделилась глава подразделения женского футбола в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Надин Кесслер.

Конференция проходит в Париже и предваряет женский чемпионат мира, который пройдет во Франции с 7 июня по 7 июля. Месяц назад Футбольная ассоциация Англии разместила видеообращение принца Уильяма, в котором тот огласил имя капитана национальной команды на турнир.

"Если теперь уже принц Уильям объявляет капитана сборной Англии на чемпионат мира, то это означает, что мы чего-то добились", - сказала Кесслер.

УЕФА ставит цель к 2024 году вдвое увеличить в странах Европы число занимающихся футболом женщин, рассчитывая достичь цифры в 2,5 млн.

В работе конференции принял участие президент "Лиона" Жан-Мишель Ола. Женская команда "Лиона" является 17-кратным чемпионом Франции, обладателем десяти Кубков Франции, шесть раз побеждала в женской Лиге чемпионов УЕФА, что делает его одним из самых успешных женских футбольных клубов в мире. На сессии глава клуба рассказал, что развитие женской команды требовало значительных инвестиций, однако сейчас ее выступление приносит прибыль. В частности, домашние матчи команды посещает порядка 30 тыс. зрителей.

Именно на домашнем стадионе "Лиона" пройдет финал женского чемпионата мира 2019 года. Все 60 тыс. билетов на игру уже проданы.

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