Голодец рассчитывает на грамотное составление календаря при увеличении РПЛ до 18 команд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата России по футболу повысит интерес к турниру, но нужно грамотно составить календарь игр. Об этом в четверг журналистам в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

В четверг состоялось собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), на котором большинство высказалось за увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата России по футболу с 16 до 18.

"Здесь есть и плюсы, и минусы, конечно. Россия - огромная страна, если в чемпионате будут участвовать 18 команд, это будет интереснее, это будет добавлять остроты нашему чемпионату, но я знаю об опасениях тех, кто воздерживается или не участвует [в голосовании]. У нас, к сожалению, ограничено время чемпионата, а сейчас коллегам придется поработать для того, чтобы иначе составить календарь событий, потому что, когда наши игры приходятся на зимний период или на тот период, который в России уже некомфортен для матчей, это серьезная проблема. 16 команд с трудом укладывались в благоприятный период, по 18 командам будет сложнее составить график, но я надеюсь, что коллеги справятся, я очень рада, что это нормальное здоровое обсуждение, где взвешены все плюсы и минусы", - заявила Голодец.

"Мне кажется, разумно, что РФС обсуждает такие вопросы, принимает такие решения. Здесь есть такие моменты, минусы, о них все говорили, но я доверяю коллегам, я считаю, что они вполне грамотны и профессиональны, что они осознанно принимают такие решения. Я с уважением отношусь к этому решению", - добавила она.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.