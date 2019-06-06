Заседание исполкома РФС пройдет в конце июня

"Заседание исполкома пройдет в третьей декаде июня", - сказал Дюков ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг.

23 мая исполком РФС постановил проработать вопрос о возможном расширении числа участников чемпионата России по футболу с 16 до 18 команд начиная с сезона-2020/21. 6 июня состоялось общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), на котором представители 15 из 16 клубов поддержали эту идею. На собрании была создана рабочая группа, которая в течение двух недель проработает все нюансы этого вопроса.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.