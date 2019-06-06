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Футбол в России

Власти Татарстана: ФК "Рубин" самостоятельно принимает решения о назначении тренера

В четверг "Рубин" объявил о назначении Романа Шаронова исполняющим обязанности главного тренера команды

КАЗАНЬ, 6 июня. /ТАСС/. Казанский футбольный клуб "Рубин" самостоятельно принимает кадровые решения. Об этом сообщила в четверг ТАСС заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, комментируя назначение Романа Шаронова исполняющим обязанности главного тренера команды.

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Как сообщалось ранее, в среду клуб на своем официальном сайте объявил об уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера "Рубина", но руководство Татарстана не подтвердило эту информацию. В четверг на сайте появилось сообщение о назначении Шаронова.

"Мы не комментируем решение клуба, это самостоятельная организация, которая самостоятельно принимает кадровые решения, мы предоставили информацию для СМИ, актуальную на момент запроса", - сказала она, отвечая на просьбу прокомментировать назначение.

Бердыев возглавлял клуб в период с 2001 по 2013 год, в 2017 году он вернулся в "Рубин". Под его руководством казанский клуб дважды выиграл чемпионат России (2008, 2009), а также стал обладателем Кубка России (2012) и Суперкубка России (2010, 2012).

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