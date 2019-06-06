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Европейские игры-2019

Гимнастки Максимова и Толкачева вошли в состав сборной России на Европейские игры

Также на соревнованиях в Минске выступит восьмикратная чемпионка мира Дина Аверина

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Олимпийские чемпионки по художественной гимнастике Анастасия Максимова и Мария Толкачева вошли в состав сборной России на Европейские игры в Минске. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации художественной гимнастики.

В групповых упражнениях на Европейских играх выступят Максимова, Толкачева, Анжелика Стубайло, Диана Менжинская и Вера Бирюкова. В индивидуальных соревнованиях примет участие восьмикратная чемпионка мира Дина Аверина.

Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня в Минске.

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Европейские игры-2019
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