Гаджиев: модернизация футбольных стадионов важнее снижения их минимальной вместимости

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Улучшение инфраструктуры футбольных стадионов в России является более актуальной проблемой, чем снижение их минимальной вместимости. Такое мнение ТАСС в четверг по телефону высказал заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев.

В четверг состоялось заседание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), на котором представители команд подписали ходатайство о снижении минимальной вместимости арен с 10 тыс. до 8 тыс. зрителей и направили его на рассмотрение в исполком Российского футбольного союза (РФС).

"Это нормальное решение, но категория "вместимость" не является единственной, которая определяет хороший стадион, - сказал Гаджиев. - Сегодня надо повышать качество полей, повышать требования к качеству раздевалок, работе персонала - мелочи, которые делают стадион комфортным. Нужно, чтобы комфорт возрастал на стадионе, необходимо улучшение инфраструктуры арен, а минимальное число болельщиков не так критично".

Также 73-летний специалист поддержал идею расширения количества клубов в РПЛ с 16 до 18. РПЛ к концу июня представит исполкому РФС окончательное решение о расширении лиги.

"Необходимо дать точную оценку времени, понять, есть ли в стране достаточное количество клубов, которые готовы к таком шагу. Финансовая проблема является главной в российском футболе, и наши клубы должны уметь правильно распоряжаться своими ресурсами для сохранения места в РПЛ. Клубам необходимо тратить больше денег на собственных воспитанников, а не на трансферы высокооплачиваемых футболистов, "Краснодар", "Чертаново" показывают хороший пример, "Уфа" зарабатывает в основном на продаже собственной молодежи. Если 70% бюджета тратить на трансферы, то это будет совершенно неверным решением", - добавил заслуженный тренер России.

Ранее "Урал" выступил с инициативой убрать из регламента соревнований требование о минимальной вместимости домашней арены. В частности, стадионы "Оренбурга" и вышедшего в премьер-лигу "Тамбова" вмещают менее 10 тыс. зрителей. Из-за этого "Тамбов" планирует в следующем сезоне проводить домашние матчи на "Мордовия-Арене" в Саранске, построенной к чемпионату мира прошлого года.