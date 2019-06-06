Шаттлы развезут болельщиков после матча сборной России по футболу в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Власти Нижнего Новгорода организуют дополнительные автобусы для болельщиков после матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года по футболу между сборными России и Кипра. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе правительства и губернатора Нижегородской области.

"Организация шаттлов до стадиона не планируется, - сообщили в пресс-службе. - В день матча работа метро и общественного транспорта будет продлена. Метро будет работать до 02:00 мск, а наземный общественный транспорт до 03:00. Отправление автобусов планируется из двух точек накопления: от улицы Советской в районе Ярмарки по двум маршрутам в нагорную часть города и от остановки общественного транспорта у торгового центра "7 небо" по двум маршрутам в нижнюю часть".

Игра состоится 11 июня на стадионе "Нижний Новгород", который в 2018 году принял шесть матчей чемпионата мира. Вместимость арены составляет 44 899 человек. Как ранее сообщил ТАСС руководитель коммерческого департамента Российского футбольного союза Владимир Карпович, организаторы матча ожидают полную заполняемость стадиона.