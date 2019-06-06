Хоккеист Ягр намерен продолжать игровую карьеру

ТАСС, 6 июня. Чешский хоккеист Яромир Ягр не намерен заканчивать игровую карьеру. Об этом сообщает портал Hokej.cz.

Нынешний клуб 47-летнего Ягра "Кладно", в котором нападающий начинал игровую карьеру, вышел в элитный дивизион чешского чемпионата. Ягр является владельцем "Кладно". 26 февраля 2019 года он забил первый гол за клуб, став самым возрастным автором шайбы в истории чешских чемпионатов.

"Хочу продолжать игровую карьеру. Пока не уверен, будет ли это выступление за "Кладно" в элите, или игра за наш фарм-клуб. Негативную роль может сыграть здоровье, но желание играть у меня есть", - рассказал хоккеист.

Ягр занимает второе место в списке лучших бомбардиров (1921 очко) в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и третье - по заброшенным шайбам (766) и количеству матчей (1733). Также он является самым результативным европейским хоккеистом в истории лиги. В составе "Питтсбурга" Ягр становился обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992), признавался самым ценным игроком лиги в сезоне-1998/99, четыре года подряд становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата (1997/98-2000/01). В НХЛ он также выступал за "Вашингтон", "Рейнджерс", "Филадельфию", "Даллас", "Бостон", "Нью-Джерси", "Флориду" и "Калгари".

В составе сборной Чехии Ягр выигрывал Олимпийские игры (1998) и дважды становился чемпионом мира (2005, 2010). Он входит в Тройной золотой клуб - число 27 игроков, которым удалось завоевать Кубок Стэнли, золото Олимпиады и чемпионата мира. В составе омского "Авангарда" Ягр стал обладателем Кубка европейских чемпионов и Кубка континента.