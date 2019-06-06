Около 240 волонтеров будут работать в Нижнем Новгороде на матче сборной России по футболу

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Около 240 волонтеров будут помогать в организации матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными России и Кипра, который пройдет в Нижнем Новгороде. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе правительства и губернатора Нижегородской области.

"В день матча будет работать порядка 240 волонтеров, - сообщили в пресс-службе. - Большая часть из них - 140 - будут помогать болельщикам на так называемой последней миле, а 50 человек будут работать непосредственно около стадиона, где будет проходить развлекательная программа".

Игра состоится 11 июня на стадионе "Нижний Новгород", который в 2018 году принял шесть матчей чемпионата мира. Вместимость арены составляет 44 899 человек. Как ранее сообщил ТАСС глава коммерческого департамента Российского футбольного союза Владимир Карпович, организаторы матча ожидают полную заполняемость стадиона.