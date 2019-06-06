Министр спорта Татарстана: "Рубин" решением уволить Бердыева намерен освежить игру команды

В среду клуб на своем официальном сайте объявил об уходе Бердыева, но руководство Татарстана не подтвердило эту информацию. В четверг на сайте появилось сообщение о назначении и. о. главного тренера Романа Шаронова, ранее возглавлявшего молодежную команду "Рубина".

"Это значимая фигура для республики, но результат на табло, - сказал Леонов. - Клуб пока не заиграл так, как хотелось бы. Наверное, руководство решило немного видоизменить структуру клуба и игру команды, освежить кровь. У нас недавно была похожая ситуация, мы поменяли главного тренера в "Ак Барсе", хотя Зинэтула Хайдярович [Билялетдинов] тоже много чего сделал для Татарстана".

"Курбан Бекиевич приводил к чемпионству "Рубин", и были большие надежды на то, что он повторит этот успех. Может, времени не хватило или различные внешние факторы сыграли, но вот такое решение принято. Будем смотреть, что дальше будет", - добавил Леонов.

Бердыеву 66 лет, он возглавлял клуб в период с 2001 по 2013 год, в 2017 году вернулся в "Рубин". Под его руководством клуб выиграл чемпионат России в 2008 и 2009 годах, а также кубок страны (2012) и дважды - Суперкубок России (2010, 2012). При Бердыеве футболисты казанского клуба дважды принимали участие в групповом турнире Лиги чемпионов (2009/10, 2010/11), сумели дойти до 1/4 финала Лиги Европы (2014).

По итогам прошедшего чемпионата России по футболу "Рубин" занял 11-е место.