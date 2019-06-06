Карамбё: сборная России по футболу может повторить успех сборной СССР и выиграть ЧЕ-2020

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу может повторить успех сборной СССР и выиграть чемпионат Европы в 2020 году. Такое мнение высказал журналистам чемпион мира и Европы француз Кристиан Карамбё после церемонии открытия Парка футбола Евро-2020 у Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.

"В России есть все - организация, инфраструктура, опыт. Они же уже выигрывали? Значит, еще раз могут выиграть", - сказал Карамбё.

Карамбё отметил, что чемпионат мира в 2018 году прошел в России на очень высоком уровне, он рассчитывает, что Евро-2020 так же успешно пройдет в Петербурге.

Чемпионат Европы 2020 года впервые пройдет сразу в 12 странах. В России игры пройдут в Петербурге, город примет четыре матча турнира. Встречи группового этапа пройдут 13, 17, 22 июня, четвертьфинал - 3 июля.

Парк футбола на Заячьем острове у Петропавловской крепости посвящен предстоящему чемпионату Европы и будет работать с 6 по 12 июня.

Сборная СССР выиграла первый чемпионат Европы в 1960 году.