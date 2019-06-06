Стал известен состав сборной России по пляжному футболу на Европейские игры в Минске

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по пляжному футболу определил состав национальной команды на Европейские игры в Минске. Об этом сообщает сайт Олимпийского комитета России (ОКР).

В заявку включены вратари Павел Баженов и Максим Чужков, полевые игроки Федор Земсков, Антон Шкарин, Юрий Крашенинников, Кирилл Романов, Артур Папоротный, Дмитрий Шишин, Николай Крышанов, Виктор Крышанов, Алексей Макаров и Андрей Новиков. Руководить командой будет тренерский штаб во главе с Михаилом Лихачевым.

На групповом этапе вторых Европейских игр российская сборная сыграет с командами Италии, Испании и Украины в группе В. Группу А составили сборные Белоруссии, Португалии, Швейцарии и Румынии. В полуфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

Сборная России победила в турнире по пляжному футболу на первых Европейских играх, которые прошли в Баку в 2015 году. Второе место заняла команда Италии, третьей стала португальская сборная. Европейские игры состоятся в Минске с 21 по 30 июня.