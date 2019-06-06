Команда боксера Ковалева продолжает переговоры с Ярдом

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Команда чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергея Ковалева продолжает переговоры о бое с британцем Энтони Ярдом. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Эгис Климас.

Поединок должен был состояться 29 июня в Челябинске, однако был перенесен.

"Мы ведем переговоры. Ярд - официальный претендент, поэтому пока у нас нет другого варианта", - сказал Климас.

На счету Ковалева 33 победы, 28 из которых он одержал нокаутом, три поражения и одна ничья. Ярд одержал на профессиональном ринге 18 побед (17 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.