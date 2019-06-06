Парк футбола чемпионата Европы - 2020 открылся в Петербурге в рамках ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Парк футбола, посвященный предстоящему чемпионату Европы 2020 года, открыли в Санкт-Петербурге на Заячьем острове у стен Петропавловской крепости. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Церемония открытия прошла в рамках спортивных мероприятий Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Парк работает по 12 июня, вход в него будет свободным для всех желающих.

"Парк футбола дважды организовывался в Санкт-Петербурге и все время пользовался огромной популярностью. Ждем здесь всех", - сказал на церемонии открытия генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Петербурге Алексей Сорокин.

Вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов отметил, что город полностью готов к организации матчей чемпионата Европы, а горожане с нетерпением ждут этого события.

"Город готов, у нас был не только чемпионат мира, у нас был и Кубок конфедераций. Задействовано все наследие, которое осталось от чемпионата мира", - сказал вице-губернатор, добавив, что очень рассчитывает на то, что в 2020 году во время матчей петербургская погода будет такой же солнечной и теплой, как в четверг.

Как на чемпионате мира

На церемонии открытия также присутствовали известные в прошлом футболисты. Приехал в Петербург бывший футболист сборной Англии и двукратный чемпион Англии в составе лондонского "Арсенала" Сол Кэмпбелл, а также чемпион мира и Европы, обладатель Кубка конфередаций и двукратный победитель Лиги чемпионов в составе испанского "Реала" француз Кристиан Карамбё.

Они также выступили с приветственными словами перед гостями церемонии, отметив, что желают, чтобы матчи чемпионата Европы прошли в России с таким же успехом, как во время чемпионата мира в 2018 году.

"Для меня быть в России во время чемпионата мира - это прекрасный опыт, я считаю, что Россия должна быть горда тем, что она показала. В мире есть много стереотипов по поводу России, думаю, что они исчезли после проведения чемпионата", - сказал Кэмпбелл.

Бывший футболист сборной Франции выразил надежду, что волонтеры покажут такую же слаженную работу, которая была во время прошлогоднего турнира. "Я хотел бы вернуться в 2018 год, в Россию, на чемпионат мира, это было прекрасное событие. Если мы хотим провести хорошее соревнование нам нужны ресурсы, нам нужны люди - вот они, это наши волонтеры, они показали себя с лучшей стороны", - отметил Карамбё.

Открытие парка сопровождалось шоу барабанщиц, затем на поле также вынесли флаги всех 12 стран, которые наряду с Россией примут игры турнира. Также на футбольном поле состоялся матч между волонтерами и командой сотрудников городских СМИ.

Погрузиться в атмосферу

До старта чемпионата Европы парк предлагает жителям и гостям города погрузится в атмосферу футбола. Для всех желающих тут доступны столы для настольного футбола, а также есть возможность проверить меткость в своеобразном футбольном тире.

Кроме того, там оборудовано футбольное поле, где у посетителей будет по-настоящему уникальная возможность сыграть матч, любуясь красотой Невы, Биржевым и Дворцовым мостами, Адмиралтейством и другими достопримечательностями Петербурга.

"Я думаю, что вся страна должна завидовать Петербургу. Чемпионат мира только закончился, а у нас уже чемпионат Европы. Очень рад, что живу тут, рад, что в моем городе будет такое событие, мы всей семьей его ждем", - рассказал ТАСС гость церемонии открытия Евгений.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Финальная часть соревнований в связи с 60-летним юбилеем турнира пройдет в 12 европейских городах. Стадион "Санкт-Петербург" примет четыре матча турнира, встречи группового этапа пройдут 13, 17 и 22 июня, четвертьфинал - 3 июля.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.