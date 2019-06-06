Гендиректор: ФК "Тамбов" с большой долей вероятности будет играть в Волгограде

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб "Тамбов" будет принимать своих соперников в премьер-лиге на арене в Волгограде. Об этом ТАСС в четверг по телефону сообщил спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.

Стадион "Спартак" в Тамбове (вместимость - 15 тыс. зрителей - прим. ТАСС), на котором команда проводила домашние матчи в чемпионате Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), будет модернизирован для соответствия требованиям премьер-лиги. Ранее Худяков сообщал ТАСС о том, что "Тамбов" до сентября будет проводить домашние матчи в Саранске.

"Сейчас этот вопрос обсуждается. Велика вероятность того, что будем играть в Волгограде. Окончательное решение будет принято на следующей неделе. Я думаю, что Волгоград - более футбольный город, там у нас будет большая посещаемость", - сказал Худяков.

"Тамбов" занял первое место по итогам первенства ФНЛ сезона-2018/19 и завоевал право выступать в Российской премьер-лиге.