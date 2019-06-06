Москва, Санкт-Петербург и Красноярск примут этапы Кубка мира по фристайлу

ТАСС, 6 июня. Этапы Кубка мира по фристайлу в следующем сезоне пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Санкт-Петербург примет этап соревнований по акробатике 18 января, Москва - 25 января, Красноярск - 7 марта. Также 8 марта в Красноярске пройдет этап Кубка мира по могулу. Кроме того, Миасс (Челябинская обл.) с 21 по 23 февраля примет этап Кубка мира по ски-кроссу.

Стартовый этап Кубка мира сезона-2019/20 по фристайлу пройдет 7 декабря в Финляндии.