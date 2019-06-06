РПЛ на пути к расширению до 18 клубов. Лимит на легионеров не обсуждался на собрании лиги

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) на общем собрании клубов, выступающих в чемпионате России по футболу, абсолютным большинством голосов проголосовала за расширение числа участников турнира с 16 до 18 команд начиная с сезона-2020/21. За эту инициативу выступили 15 клубов, против был только московский "Спартак". "Мы создали рабочую группу, которая направит свои предложения в комитет профессионального футбола [Российского футбольного союза], чтобы они приняли коллегиальное решение и отправили его в исполком РФС", - сказал президент РПЛ Сергей Прядкин, отметив, что все нюансы этого вопроса будут обсуждаться в течение двух недель. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после завершения собрания клубов РПЛ пояснил, что у лиги есть финансовые и инфраструктурные требования к клубам первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), претендующим на повышение в классе. "Мы должны быть уверены в том, что команды, которые увеличат РПЛ, будут готовы, в первую очередь, с точки зрения инфраструктуры. При отсутствии гарантий и несоблюдении требований лучше будет потерпеть и остаться в формате 16 команд", - отметил он.

Ситуацию со стыковыми матчами между клубами РПЛ и ФНЛ за право играть в элите российского футбола в сезоне-2020/21 прояснил Прядкин. По его словам, в следующем чемпионате России в переходных играх будут участвовать 15-я и 16-я команды высшего дивизиона, а также третий и четвертый клубы ФНЛ. "В течение сезона нельзя менять регламент, но мы проработали такую сносочку в регламенте - мы продумали, как будет происходить обмен между РПЛ и ФНЛ. Исполком РФС может подкорректировать это решение, например, что одна команда будет вылетать напрямую, а другая будет играть в стыках", - отметил он. С сезона-2011/12 в российском футболе действует система со стыковыми матчами. В них встречаются 13-я и 14-я команды РПЛ, а также клубы, занявшие третью и четвертую строчки в ФНЛ. Команды, ставшие 15-й и 16-й, вылетают из высшего дивизиона напрямую, а клубы, ставшие первым и вторым в ФНЛ, завоевывают повышение в классе. Вечером в четверг пресс-служба РФС прокомментировала позицию клубов премьер-лиги по этому вопросу: "Представители РФС в обсуждении вопроса не участвовали. Никаких материалов от лиги мы пока не получали, поэтому сейчас сложно говорить о целесообразности расширения. Безусловно, количество матчей надо увеличивать, но как - вопрос открытый. Необходимо учитывать спортивные и экономические факторы, соответствие регламентам, рассмотреть альтернативные расширению варианты". Календарь РПЛ помогли составить молодые ученые Также на общем собрании РПЛ был согласован проект календаря на предстоящий сезон, который должен начаться матчем за Суперкубок России между чемпионом страны "Зенитом" и обладателем национального кубка "Локомотивом" 6 июля на стадионе "Динамо". Игры первого тура нового розыгрыша премьер-лиги ориентировочно должны состояться 14 июля. Говоря о проекте календаря, Прядкин отметил, что при его составлении использовался математический алгоритм, разработанный Лабораторией исследований спорта Высшей школы экономики. Молодые специалисты работали совместно со спортивным и маркетинговым департаментами РПЛ. Для составления календаря учитывались множество требований: участие клубов в еврокубках, занятость стадионов другими мероприятиями, погодные условия в разных регионах страны, пожелания вещателя и органов правопорядка, а также сбалансированность расписания матчей.

"По возможности учли все требования, вплоть до того, что одним из пунктов у нас были пожелания клубов", - сказал Прядкин, добавив, что немногие зарубежные лиги идут на такой шаг. Он также отметил, что премьер-лига учла фактор новизны алгоритма составления календаря и разрешила клубам одну игру в сезоне поменять с соперником кругами. Благодаря этому удастся избежать повторения ситуации, сложившейся в чемпионате России-2018/19, когда матч 16-го тура между "Оренбургом" и самарскими "Крыльями Советов", запланированный на 1 декабря, был перенесен из-за сильного холода. В тот же день под угрозой было проведение встречи между красноярским "Енисеем" и грозненским "Ахматом", игра состоялась, но на момент стартового свистка на термометрах представителей РПЛ значилась температура, не превышающая 14 градусов мороза. Презентация календаря состоится вечером 6 июня на телеканале "Матч ТВ", начало эфира запланировано на 23:40 мск. Против VAR голосовал только "Урал" Как и в случае с расширением премьер-лиги, 15 клубов проголосовали "за" использование видеоассистента рефери (VAR) в матчах чемпионата России. На этот раз единственным клубом, который выступил против внедрения новой технологии, стал "Урал". Президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов, присутствовавший на собрании, ранее неоднократно публично выступал против использования этой системы. VAR уже использовался в девяти матчах внутрироссийских турниров - в Кубке России со стадии 1/2 финала, а также в четырех стыковых встречах за право сыграть в РПЛ в сезоне-2019/20. Глава проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин 4 июня сообщил ТАСС, что оценивает первый опыт использования положительно. После завершения собрания РПЛ он заявил, что уже определена компания, которая станет подрядчиком по внедрению технологии для использования на матчах чемпионата России. Это ПАО "Ростелеком". "Сейчас необходимо проработать все детали для того, чтобы появился шанс подписать в срок необходимые контракты", - сказал Калошин. На вопрос о том, какова вероятность использования системы с первого же матча нового сезона, глава проекта по внедрению VAR в России сказал, что по этому поводу у него есть определенные сомнения. "Необходимо постараться сделать все возможное. Но времени крайне мало, а юридических и организационных аспектов очень много", - пояснил он. Вопрос по лимиту на легионеров остался открытым Также ожидалось, что на собрании лиги будет обсуждаться вопрос об изменении формата лимита на легионеров, но, как заявил Бабаев, этот вопрос вообще не обсуждался. В завершившемся чемпионате действовала схема "6+5", то есть одновременно на поле могли находиться не более шести иностранцев. В конце мая президент РФС заявил, что помимо действующего варианта, рассматривается формат "8+17", который предусматривает не более восьми иностранцев в заявке каждого клуба без ограничения их числа на поле.

На эту тему Бюджет на 2019 год, лимит на легионеров и пиво на стадионах. Состоялась конференция РФС