Женская сборная России по волейболу проиграла команде Польши в Лиге наций

ТАСС, 6 июня. Женская сборная России по волейболу уступила команде Польши со счетом 2-3 (23:25, 26:24, 27:25, 20:25, 9:15) в девятом матче предварительного этапа Лиги наций. Игра проходила в бельгийском Кортрейке.

Сборная России уступила в восьми матчах на турнире. Российские волейболистки набрали 4 очка и занимают 14-е месте в таблице. Возглавляет турнирную таблицу сборная Турции, в активе которой 24 очка. В следующем туре российские волейболистки сыграют против сборной Южной Кореи. Встреча состоится 11 июня.

В предварительном раунде Лиги наций с 21 мая по 20 июня 16 сборных проводят однокруговой турнир. В финальный этап, который пройдет с 3 по 7 июля в китайском Нанкине, выйдут пять команд, а также сборная Китая на правах организатора турнира. В 2018 году женская команда России заняла восьмое место на предварительном этапе Лиги наций и не смогла пробиться в финал соревнований.