Россиянки встретятся с командой Австралии в четвертьфинале Мировой лиги по водному поло

ТАСС, 6 июня. Женская сборная России по водному поло сыграет с командой Австралии в четвертьфинале Суперфинала Мировой лиги. Соревнования проходят в Будапеште.

В четверг определились все четвертьфиналисты Суперфинала Мировой лиги 2019 года. Россиянки уступили в последнем туре команде США (7:12), которая выиграла все три матча и набрала девять очков. Сборная России с пятью очками сохранила за собой вторую строчку в группе В. В 1/4 финала россиянки сыграют с австралийками, которые стали третьими в группе А.

В других матчах 1/4 финала сборная Италии сыграет с командой Канады, сборная Нидерландов - с командой Венгрии, а китаянкам будет противостоять сборная США.

Все матчи пройдут 7 июня. Победитель соревнований получит путевку на Олимпийские игры - 2020.