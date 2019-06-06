Хачанов: Тим является одним из лучших теннисистов в мире на грунте

ПАРИЖ, 6 июня. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов после поражения в 1/4 финала Roland Garros, проходящего на грунтовых кортах в Париже, подчеркнул силу своего соперника Доминика Тима в игре на грунте. Слова россиянина приводит пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

В четверг Хачанов уступил Тиму в четвертьфинале Roland Garros со счетом 2:6, 4:6, 2:6. В прошлом году австриец дошел до финала турнира, где уступил 11-кратному победителю Roland Garros испанцу Рафаэлю Надалю.

"Сегодня я прочувствовал, что он один из лучших в мире на грунте, я смотрел его матчи и знал, как он играет. Сегодня мне было очень тяжело, он постоянно загонял меня в сложные ситуации, заставляя играть агрессивно", - сказал Хачанов. - Конечно, я мог бы сыграть лучше, реже ошибаться и выигрывать больше розыгрышей. Но это всегда сложно, когда понимаешь, как хорошо играет твой оппонент".

Хачанов впервые вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема, став первым россиянином с 2010 года, добравшимся до этой стадии. Ранее спортсмен останавливался на стадии четвертого круга турнира в 2017 и 2018 годах, а также вылетел на той же стадии на Уимблдоне (2018). На текущий момент 23-летний Хачанов занимает 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в активе россиянина четыре победы на турнирах ATP. Результаты Roland Garros позволят россиянину улучшить свои позиции в обновленной версии рейтинга и впервые войти в десятку лучших игроков мира.

Roland Garros завершится 9 июня. Общий призовой фонд составляет €42,66 млн.