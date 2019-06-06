Руководство Дагестана не намерено поддерживать футбольный клуб "Анжи"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Власти Дагестана не планируют финансово поддерживать махачкалинский футбольный клуб "Анжи", но намерены развивать футбол в республике, воспитывая новых спортсменов. Об этом в интервью ТАСС сказал глава Дагестана Владимир Васильев в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Финансовую поддержку [клубу "Анжи"] из бюджета не можем оказать. Бизнес, который его содержал, сейчас пока решения не нашел. Что будет дальше с клубом? Ну, что будет с клубом, то и будет с клубом. Мы будем заниматься тем, что будем развивать футбол в республике. Есть школы [по футболу] - вот это наша забота, мы их должны поддержать, развивать и выращивать специалистов", - сказал Васильев.

По мнению главы региона, клуб в свое время "был раскручен, создан резко, мощно, но дальше не был обеспечен". "Мы не можем сегодня выделить деньги на то, чтобы содержать его из бюджета", - добавил он.

Генеральный директор ФК "Анжи" Абсалутдин Агарагимов в четверг ТАСС сообщил, что общая сумма футбольных долгов махачкалинского клуба составляет 90 млн рублей, предварительный бюджет клуба на следующий сезон ожидается на уровне не более 27 млн рублей.

По итогам чемпионата России сезона-2018/19 "Анжи" вылетел из премьер-лиги. Лучшими результатами клуба является третье место в чемпионате России сезона-2012/13, выход в финал Кубка России (2001, 2013). "Анжи" дважды выходил в 1/8 финала Лиги Европы (2013, 2014).

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.