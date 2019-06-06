Гонщик "Формулы-1" Хэмилтон в Канаде попробует продлить победную серию

ТАСС, 7 июня. Программа седьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2019 года - Гран-при Канады - стартует в пятницу двумя свободными практиками.

Первая треть сезона проходит при полном преимуществе "Мерседеса", пилоты команды британец Льюис Хэмилтон и финн Валттери Боттас выиграли все шесть стартовых гонок. Причем лишь раз - на прошлом этапе в Монако - они не смогли оформить победный дубль. Британец одержал на две победы больше, чем напарник, и приехал в Канаду в статусе лидера чемпионата и победителя последних двух гонок. С большой долей вероятности на трассе имени Жиля Вильнёва пятикратный чемпион мира продлит победную серию.

Отличное выступление в последних гонках демонстрирует единственный российский пилот в "королевских гонках" Даниил Квят. После не очень удачного старта уфимец пришел в себя и провел две сильные гонки в Испании и Монако, финишировав в очках. В Канаде россиянин попробует продолжить успешную серию и подняться чуть выше в личном зачете.

Автодром имени Жиля Вильнёва построен на искусственном острове Нотр-Дам на реке Святого Лаврентия. Канадская трасса славится как километровыми скоростными прямыми, так и сложными изгибами, преодоление которых играет немалую роль при итоговой классификации. К тому же заградительные барьеры, которых надо избегать, находятся рядом с трассой. Самым же опасным местом автодрома является отбойник в последнем повороте, который в 1999 году приобрел имя "Стена чемпионов", поскольку тогда свои машины здесь разбили Михаэль Шумахер, Дэймон Хилл и Жак Вильнёв.

Рекордсменом по числу побед на Гран-при Канады является Михаэль Шумахер, который побеждал здесь семь раз. Среди действующих пилотов шесть раз победу праздновал Хэмилтон, дважды - немец Себастьян Феттель, по разу выигрывали финн Кими Райкконен, австралиец Даниэль Риккьярдо и поляк Роберт Кубица.

Первая часть свободных заездов начнется в 17:00 мск, вторая - в 21:00. В субботу состоятся третья свободная практика (18:00) и квалификация (21:00). Завершится программа этапа гонкой в воскресенье (21:10).