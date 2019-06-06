"Оренбург" будет проводить домашние матчи РПЛ на стадионе "Самара-Арена"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) при составлении календаря чемпионата России на сезон-2019/20 исключила в одном туре домашние игры "Оренбурга" и "Крыльев Советов" по причине того, что оренбургский клуб будет принимать соперников на стадионе в Самаре. Об этом в эфире канала "Матч ТВ" рассказал спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин.

В прошлом сезоне "Оренбург" выступал на стадионе "Газовик". Арена вмещает 7,5 тыс. зрителей.

"Оренбург" не прошел лицензирование стадиона, поэтому клуб выбрал для домашних игр "Самара-Арену", на которой проходили матчи чемпионата мира - 2018. Из-за этого пришлось разводить встречи "Оренбурга" и "Крыльев Советов", - сказал Пышкин.

Также календарь чемпионата России сезона-2019/20 составлен с учетом следующих критериев: не более одной игры в туре между командами первой пятерки сезона-2018/19, а также соблюдение баланса их домашних и гостевых встреч по кругам. Игры в южном кластере пройдут в декабре и марте (с 18-го по 20-й тур), домашние матчи "Спартака" и ЦСКА в одном туре исключены. Также учтены ограничения по еврокубкам, встречи сборной России и дополнительные пожелания клубов.

Чемпионат России стартует 13 июля.