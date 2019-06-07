СМИ: "Барселона" может подписать контракт с Буффоном

ТАСС, 7 июня. Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон может стать игроком испанской "Барселоны". Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио.

В четверг французский ПСЖ объявил о том, что не будет продлевать контракт с 41-летним вратарем, хотя он мог быть подписан еще на один сезон при желании обеих сторон. Соглашение с Буффоном истекает 30 июня. Вратарь провел 25 матчей в составе парижан, пропустив 25 голов.

Сообщается, что "Барселона" хочет взять опытного итальянца в качестве резервного голкипера. Ранее свое желание подписать Буффона выразили турецкий "Фенербахче" и итальянская "Брешия". У вратаря также есть варианты продолжения карьеры в Германии и Китае. Бразильский "Флуминенсе" предлагал ему пост президента клуба.

Буффон является четырехкратным победителем Кубка Италии, пятикратным обладателем Суперкубка Италии, девятикратным чемпионом Италии в составе "Ювентуса". Также голкипер итальянской сборной стал чемпионом мира в 2006 году. В ПСЖ Буффон перешел в 2018 году, он помог клубу выиграть Суперкубок Франции и чемпионат страны.