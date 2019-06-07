СМИ: толкнувший игрока "Торонто" Лоури болельщик является совладельцем "Голден Стэйт"

ТАСС, 7 июня. Болельщик, который толкнул защитника клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кайла Лоури в третьем матче финальной серии, оказался совладельцем "Голден Стэйт". Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на NBC Sports.

"Торонто" победил в третьей встрече и ведет в серии со счетом 2-1. Четвертый матч противостояния пройдет на площадке "Голден Стэйт" в ночь на 8 июня.

Провинившегося болельщика зовут Марк Стивенс. Лоури пытался в прыжке спасти уходящий мяч и упал на зрителей первых рядов. Один из фанатов решил вытолкнуть баскетболиста обратно на площадку, что очень не понравилось последнему. Стивенса сразу же вывели с территории арены.

"Голден Стэйт" уже принес извинения по данному поводу. "Мы считаем, что поведение мистера Стивенса во время матча не отражало высокие стандарты, которым придерживается организация. Клуб разочарован его действиями и приносит свои искренние извинения баскетболисту и "Торонто" за этот неуместный поступок. Стивенс больше не будет присутствовать на оставшихся играх финала НБА, проверка по инциденту продолжается", - сказано в сообщении пресс-службы клуба.