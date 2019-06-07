Власти Волгограда: выбор "Тамбова" в пользу "Волгоград-Арены" даст экономический эффект

ВОЛГОГРАД, 7 июня. /ТАСС/. Возможный выбор вышедшего в Российскую премьер-лигу футбольного клуба "Тамбов" в пользу проведения домашних матчей на "Волгоград-Арене" принесет экономический эффект стадиону. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал глава комитета по развитию туризма Волгоградской области Аркадий Грушко.

Ранее спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков говорил, что клуб может начать сезон на стадионе в Саранске, однако в четверг он сообщил ТАСС, что велика вероятность того, что "Тамбов" будет играть в Волгограде.

"Это совершенно позитивная история, это даст загрузку стадиона, позволит увидеть волгоградцам игры премьер-лиги, пока наш "Ротор" туда не вышел. В любом случае надо об этом говорить, это экономически обоснованно, принесет экономический эффект и дополнительный доход для арены, для его собственников", - сказал Грушко.

Он напомнил, что собственник "Волгоград-Арены" - ФГУП "Спорт-Ин" - до конца года передаст стадион в собственность региона. "Работа по приему стадиона в собственность началась, это не одного дня дело, особых проблем пока нет, но о сроках передачи арены говорить рано. Однозначно, это случится в этом году", - сказал глава облкомитета по развитию туризма.

По его словам, волгоградские власти в дальнейшем намерены использовать выгодное расположение Волгограда на юге страны, так как по климатическом условиям здесь намного комфортнее проводить футбольные матчи. "Особенно в марте, когда начинается вторая половина сезона и из-за погоды некоторые игры проводить в других городах довольно сложно, а порой практически невозможно. Мы обязательно будем использовать такой козырь", - подчеркнул Грушко.

Стадионы в Тамбове и Волгограде

Стадион "Спартак" в Тамбове (вместимость - 15 тыс. зрителей - прим. ТАСС), на котором команда проводила домашние матчи в чемпионате Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), будет модернизирован для соответствия требованиям премьер-лиги.

45-тысячный стадион "Волгоград-Арена" был построен в рамках подготовки региона к чемпионату мира на месте демонтированного Центрального стадиона между Мамаевым курганом и правым берегом Волги. После проведения мирового первенства стадион стал базовым для волгоградской команды "Ротор", которая выступает в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги, по итогам завершившегося сезона "Ротор" занял 11-е место.