СМИ: "Норникель" станет новым крупным спонсором клуба КХЛ "Йокерит"

ХЕЛЬСИНКИ, 7 июня. /ТАСС/. Новым крупным спонсором хельсинкского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Йокерит" станет российская компания "Норильский никель". Об этом сообщила в пятницу газета Ilta-Sanomat со ссылкой на свои источники.

Издание напоминает, что финское дочернее предприятие "Норникеля" - "Норникель Харьявалта Ою" - еще в 2018 году заключило с "Йокеритом" соглашение о сотрудничестве. Именно оно, по сведениям газеты, и будет далее спонсировать клуб. В 2018-2019 годах предприятие уже переводило "Йокериту" крупные суммы денег, в дальнейшем его роль в этом отношении будет только расти.

По словам источников газеты, для "Йокерита" очень выгодно, что его "российское финансирование" идет через работающую в Финляндии и находящуюся за пределами санкционных списков компанию. Бывшие российские совладельцы команды включены в западные санкционные списки.

В клубе официально сведения о новом спонсорском соглашении пока не комментируют. За первые пять сезонов в КХЛ "Йокерит" понес крупные убытки - свыше €50 млн, которые, по данным СМИ, покрывали бывшие совладельцы клуба Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг. В конце мая новым владельцем и председателем правления клуба стал пятикратный обладатель Кубка Стэнли Яри Курри.

Ранее владельцами клуба были финский бизнесмен и депутат Харри Харкимо (51-процентная доля в клубе), а также Тимченко и Ротенберг (49-процентная доля). По словам Харкимо, сначала он сам выкупил долю российских владельцев, а впоследствии 58-летний Курри купил 100% акций "Йокерита". Харкимо владел контрольным пакетом акций клуба на протяжении 28 лет. В завершившемся сезоне Курри занимал пост генерального менеджера "Йокерита", также он является членом совета директоров КХЛ.

"Йокерит" был основан в 1967 году в Хельсинки, клуб шесть раз становился чемпионом Финляндии и дважды - обладателем Кубка европейских чемпионов. В июне 2013 года российские бизнесмены Тимченко, Аркадий и Борис Ротенберги выкупили 49% акций клуба, двое последних позже передали свои доли Роману Ротенбергу. В октябре 2013 года было подписано соглашение о переходе клуба из финской лиги в КХЛ, сезон-2014/15 стал дебютным для команды в лиге.