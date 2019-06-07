В КНДР решили перенести открытие молодежного турнира по футболу на конец июля

ТАСС, 7 июня. КНДР перенесла дату открытия международного молодежного турнира по футболу с 29 июня на конец июля. Об этом в пятницу сообщает агентство Yonhap со ссылкой на представителя Межкорейской спортивной ассоциации.

По его словам, северокорейская сторона обратилась к Межкорейской спортивной ассоциации с предложением перенести открытие соревнования на 20-е числа июля, сославшись на внутренние обстоятельства. Изначально планировалось, что молодежный футбольный турнир "Ари" состоится 29 июня - 9 июля в Пхеньяне.

"Мы не рассматриваем перенос даты соревнования как негативный знак. На данный момент с представителями команд-участниц идет согласование расписания турнира", - подчеркнул представитель спортивной организации.

Предполагается, что в борьбе за кубок сойдутся 12 сборных, в том числе из России, Узбекистана, Китая и Вьетнама. В последний раз команды КНДР и Южной Кореи встречались на футбольном турнире, проходившем в октябре 2018 года в южнокорейских городах Чхунчхон и Инчжэ провинции Канвондо.