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Колобков назвал футбол главным видом спорта в России

Министр спорта отметил, что этим видом спорта в стране занимается 2,9 млн человек
Министр спорта РФ Павел Колобков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Павел Колобков
© Сергей Бобылев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Футбол является главным видом спорта в России, им занимается около 3 млн человек. Об этом на панельной дискуссии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) "Футбол в интерьерах большого города" заявил министр спорта России Павел Колобков.

"Сейчас футболом занимается 2,9 млн - это и любители, и профессионалы. Для нас - это главный вид спорта. И в последнее время число занимающихся им увеличилось на 15-18 процентов", - сказал Колобков.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Теги
Российский футболКолобков, Павел АнатольевичПМЭФ-2019
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