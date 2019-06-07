СМИ: "Интер" может усилиться футболистом "Реала" Начо Фернандесем

ТАСС, 7 июня. Руководство итальянского футбольного клуба "Интер" рассматривает варианты усиления игроком испанского "Реала" Начо Фернандесем. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на издание Marca.

Контракт Начо с "Реалом" истекает в июне следующего года. Он перешел в клуб в 2013 году.

По информации издания, главный тренер команды Антонио Конте заинтересован в услугах защитника "Реала". Также специалист рассматривает варианты с приобретением защитника английского "Челси" Сесара Аспиликуэты и нападающего "Тоттенхэма" Фернондо Льоренте.

В завершившемся сезоне Начо провел за клуб 30 матчей, в которых не отметился результативными действиями. За сборную Испании он провел 22 игры, в которых забил один гол.

"Интер" в сезоне-2018/19 занял четвертое место в чемпионате Италии, набрав 69 очков. В следующем сезоне клуб сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.