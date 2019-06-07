Средняя посещаемость матчей "Зенита" в новом сезоне может превысить 50 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Генеральный директор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев уверен, что в сезоне-2019/20 средняя посещаемость матчей команды превысит 50 тыс. зрителей. Такое мнение он высказал на панельной дискуссии "Футбол в интерьерах большого города" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В прошедшем сезоне "Зенит" стал чемпионом России. Благодаря этому команда из Санкт-Петербурга выступит в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона.

"Мы хотим, чтобы наша арена стала центром притяжения, - сказал Медведев. - У нас рекордная посещаемость в России - 48 тыс. зрителей. Более того, это выше средней посещаемости любой лиги мира, включая Англию. В следующем году мы превысим планку в 50 тыс., тем более, мы будем играть в Лиге чемпионов".

Вместимость домашнего стадиона сине-бело-голубых "Газпром-Арены" составляет 67 800 человек. В прошлом сезоне именно "Зениту" принадлежат рекорды средней посещаемости и количества зрителей, пришедших на отдельно взятый матч, - 48 244 человека и 61 494 болельщиков (этот результат был установлен на матче 27-го тура чемпионата России против ЦСКА - прим. ТАСС).

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.