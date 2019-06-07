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Гендиректор ФК "Зенит" поддержал идею о продаже пива на стадионах

По словам Александра Медведева, пиво и хорошая еда сделают просмотр матча на арене еще более приятным
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев Анна Мейер/ФК "Зенит"/ТАСС
Описание
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев
© Анна Мейер/ФК "Зенит"/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Генеральный директор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев выступил в поддержку идеи о продаже пива на стадионах. Об этом он заявил на панельной дискуссии "Футбол в интерьерах большого города" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы поддерживаем [идею продажи пива на стадионах]. Если пиво с хорошей едой будет на стадионах, это сделает просмотр матча еще более приятным", - сказал Медведев.

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"Думаю, с тем, как у нас была организована безопасность на чемпионате мира, можно было выпить, конфликтов никаких не было. Так что я выступаю за то, чтобы было больше пива - хорошего и вкусного", - отметил гендиректор петербургского клуба.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. Действие закона не распространялось во время чемпионата мира в России, который проходил в 11 городах с 14 июня по 15 июля 2018 года. В конце мая 2019 года идею о введении продажи пива на стадионах поддержал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Теги
Российский футболПМЭФ-2019
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