Гендиректор ФК "Зенит" поддержал идею о продаже пива на стадионах

"Мы поддерживаем [идею продажи пива на стадионах]. Если пиво с хорошей едой будет на стадионах, это сделает просмотр матча еще более приятным", - сказал Медведев.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Генеральный директор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев выступил в поддержку идеи о продаже пива на стадионах. Об этом он заявил на панельной дискуссии "Футбол в интерьерах большого города" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Думаю, с тем, как у нас была организована безопасность на чемпионате мира, можно было выпить, конфликтов никаких не было. Так что я выступаю за то, чтобы было больше пива - хорошего и вкусного", - отметил гендиректор петербургского клуба.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. Действие закона не распространялось во время чемпионата мира в России, который проходил в 11 городах с 14 июня по 15 июля 2018 года. В конце мая 2019 года идею о введении продажи пива на стадионах поддержал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.