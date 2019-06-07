Сборная России по футболу тренируется в полном составе перед матчем в Саранске

САРАНСК, 7 июня. /ТАСС/. Все футболисты сборной России вышли на тренировку на стадионе в Саранске за день до матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Сан-Марино. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В занятии принимают участие 28 игроков, вызванных в национальную команду. Изначально для подготовки к играм отборочного турнира ЧЕ-2020 против команд Сан-Марино и Кипра были вызваны 30 футболистов, но защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев был вынужден пропустить сбор из-за повреждения коленного сустава, а полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский в понедельник во время контрольного матча против клуба Олимп - Футбольной национальной лиги "Чертаново" (6:0) получил травму левого плеча.

Матч против команды Сан-Марино пройдет 8 июня на стадионе "Мордовия-Арена", начало в 19:00 мск.