УЕФА: у заявки Санкт-Петербурга на финал Лиги чемпионов-2020/21 есть шансы на победу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Исполнительный директор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартин Каллен считает, что у Санкт-Петербурга есть шансы выиграть право на проведение финала Лиги чемпионов в сезоне-2020/21. Об этом он сообщил ТАСС в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Помимо петербургского стадиона "Газпром-Арена" на проведение финала Лиги чемпионов-2020/21 претендует мюнхенская "Альянц-Арена". Место проведения решающего матча главного еврокубкового турнира станет известно в сентябре 2019 года.

"У Петербурга отличная заявка, у которой есть шансы на победу. Красивейший город, арена новая, которая принимала матчи чемпионата мира, и все было отлично организовано, - сказал Каллен. - В соперниках - Мюнхен. Также прекрасный стадион, новый, но не настолько, как у Питера. Обе заявки очень сильные и будет интересно узнать, кто из них в итоге получит право провести финал".

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.