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Единая лига ВТБ

Сергей Иванов: Единая лига ВТБ откроет бюджеты клубов текущего сезона в августе-сентябре

По словам почетного президента Единой лиги ВТБ, раньше это происходило весной
Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов
© Сергей Карпухин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Единая лига ВТБ откроет бюджеты клубов текущего сезона в августе-сентябре, и это остается обязательным условием для всех команд. Об этом ТАСС в пятницу в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов.

"Мы обязательно будем продолжать открывать бюджеты, но это станет чуть по-другому. Раньше мы делали это весной, по ходу сезона, когда некоторые клубы не знали всех цифр. Теперь же будем делать это в августе-сентябре, перед началом нового сезона - это будет удобно. И условие открытия бюджета будет непреложным для команд, желающих играть в Единой лиге ВТБ", - рассказал Иванов.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

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