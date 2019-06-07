Сергей Иванов: Единая лига ВТБ откроет бюджеты клубов текущего сезона в августе-сентябре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Единая лига ВТБ откроет бюджеты клубов текущего сезона в августе-сентябре, и это остается обязательным условием для всех команд. Об этом ТАСС в пятницу в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов.

"Мы обязательно будем продолжать открывать бюджеты, но это станет чуть по-другому. Раньше мы делали это весной, по ходу сезона, когда некоторые клубы не знали всех цифр. Теперь же будем делать это в августе-сентябре, перед началом нового сезона - это будет удобно. И условие открытия бюджета будет непреложным для команд, желающих играть в Единой лиге ВТБ", - рассказал Иванов.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.