Общее собрание ФНЛ утвердило состав участников чемпионата сезона-2019/20

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Футбольная национальная лига на заседании общего собрания утвердила состав участников чемпионата на сезон-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В чемпионате Олимп-ФНЛ выступит 20 клубов, включая выбывший из Российской премьер-лиги (РПЛ) красноярский "Енисей". Калининградская "Балтика" и воронежский "Факел", по итогам прошлого сезона попавшие в зону вылета, останутся в лиге, поскольку выбывший из РПЛ "Анжи" не прошел лицензирование для участия в чемпионате Олимп-ФНЛ, а победитель зоны "Восток" чемпионата Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Сахалин" отказался выступать в ФНЛ. Право выступать в первом дивизионе из второго по итогам сезона получили "Чайка" (Ростовская область), нижнекамский "Нефтехимик", московское "Торпедо" и ивановский "Текстильщик".

По итогам сезона-2018/19 в премьер-лигу перешли ставший победителем чемпионата ФНЛ "Тамбов" и ставший вторым "Сочи". "Томь" и "Нижний Новгород" по итогам стыковых матчей уступили, соответственно, "Уфе" (0:2, 1:0) и "Крыльям Советов" (1:3, 1:0).

Также общее собрание утвердило календарь сезона-2019/20, который стартует 7 июля.