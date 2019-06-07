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Президент Африканской конфедерации футбола Ахмад освобожден из-под стражи

Судебное преследование в его отношении не будет начато

ТАСС, 7 июня. Глава Африканской конфедерации футбола (CAF) Ахмад Ахмад освобожден из-под стражи, судебное преследование в его отношении на данном этапе следствия не будет начато. Об этом в пятницу сообщило AFP.

6 июня он был арестован в Париже судебной полицией, а затем допрошен.

"Ахмад Ахмад был арестован в рамках судебного дела, открытого в Марселе 28 мая, в том числе по факту мошенничества, коррупции, злоупотребления доверием", - сказал прокурор Ксавье Тарабё.

Ранее сообщалось, что Ахмад прибыл в Париж для участия в конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА), в ходе которого 5 июня был переизбран на пост президента швейцарец Джанни Инфантино. 59-летний мадагаскарец был допрошен представителями Центрального бюро по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми правонарушениями Франции.

Арест связан с расторжением CAF в одностороннем порядке спонсорского контракта с немецкой экипировочной компанией Puma ради подписания соглашения с французской компанией Technical Steel. По словам бывшего генерального секретаря CAF Амра Фахми, контракт организации с Technical Steel благоприятствовал отношениям Ахмада с одним из руководителей французской компании.

Ахмад в марте 2017 года стал седьмым президентом CAF. На этом посту он сменил камерунца Иссу Хаяту.

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