UFC проведет турнир в Москве 9 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Следующий турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в России пройдет 9 ноября в Москве. Об этом журналистам в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Как вы знаете, у нас есть инвестиции в UFC, - сказал Дмитриев. - И на прошлом турнире, который был в Петербурге, у нас была очень интересная сессия с Хабибом Нурмагомедовым. Хабиб дал нам очень много мудрых советов, как можно дополнительно развивать этот бизнес и как его строить. Поэтому, во-первых, мы будем присутствовать с большой делегацией на бое Хабиба, который будет в Эмиратах, но мы также объявляем, что следующие бои в России будут 9 ноября в Москве".

"Там будет очень много интересных боев, очень много российских спортсменов. И мы видим то, что мы стали развивать UFC в России - сейчас идет большой поток новых талантливых российских спортсменов, которые, как мы видим, обретают большую известность на мировой арене", - добавил глава РФПИ.

Предыдущий турнир UFC в России состоялся в конце апреля в Санкт-Петербурге.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.