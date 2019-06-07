Дзюба: российские футболисты хотели бы порадовать своей игрой болельщиков в Саранске

САРАНСК, 7 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России хотели бы порадовать болельщиков своей игрой в Саранске в матче с командой Сан-Марино. Об этом журналистам в пятницу после предматчевой тренировки рассказал капитан команды Артем Дзюба.

Отборочный матч чемпионата Европы 2020 года между командами России и Сан-Марино пройдет 8 июня на "Мордовии-Арене" и начнется в 19:00 мск.

"Пока позитивные впечатления от города, встретили по-доброму. Понимаем, что для жителей это праздник, мы хотим в нем принять участие, порадовать болельщиков в Саранске и по всей стране. Мы стремимся, чтобы нас уважали и ценили", - сказал Дзюба.

Нападающий добавил, что не ставит себе цель непременно забить гол в предстоящем матче. "Я не ставлю цель забить Сан-Марино, но предпосылки такие есть", - сказал он.

Форварда спросили, хотел бы он догнать Романа Павлюченко, который в матчах за национальную команду забил 21 мяч (на счету Дзюбы сейчас 16 мячей - прим. ТАСС). "Наверное, способен [догнать], но цели такой нету. Нам нужно выполнять каждому все действия и функции, иначе будет бардак, если все будут хотеть забить", - отметил Дзюба.