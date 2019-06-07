КДК РФС отстранил гендиректора "Урожая" Градиленко от футбольной деятельности на год

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) запретил генеральному директору клуба Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Урожай" Дмитрию Градиленко заниматься любой футбольной деятельностью в течение одного года. Об этом в пятницу журналистам заявил глава комитета Артур Григорьянц.

13 мая после встречи "Чайки" и "Черноморца" (3:1) генеральный директор краснодарского "Урожая" Дмитрий Градиленко на своей странице в Instagram выразил сомнения в спортивном характере встречи. Позднее газета "Спорт день за днем" сообщила со ссылкой на источник, что "Урожай" финансово мотивировал игроков "Черноморца", чтобы команда отобрала очки у конкурента краснодарского клуба. По данным источника, в перерыве матча при счете 1:1 представители "Чайки" "перебили" сумму "Урожая", подкупив несколько игроков "Черноморца". По итогам сезона в Олимп - Футбольную национальную лигу (ФНЛ) вышла "Чайка".

"Российским футбольным союзом проводится служебная проверка по матчу "Чайки" и "Черноморца". В ходе мероприятий получены объяснения игроков, тренерского персонала, проведены психо-физиологические исследования с использованием полиграфа, а также иных материалов, которые подтверждают влияние на результат матча, - сказал Григорьянц. - До КДК состоялось заседание рабочей группы, ими подготовлено экспертное заключение. В нем было указано, что действия игроков "Черноморца" Анатолия Пуляева, Станислава Резникова, Ивана Юдина (они отказались от проведения полиграфа) имеют неспортивный характер и вызывают сомнения в ведение честной борьбы".

"По полученным данным, в день матча в ходе проведения установочного совещания было сделано предложение Дмитрием Градиленко в 500 тыс. рублей игрокам "Черноморца" за победу над "Чайкой", по словам игроков и главного тренера "Черноморца", деньги должны были быть разделены между всеми участниками команды в качестве мотивирующего вознаграждения, - продолжил глава КДК. - В заседании приняли участие Градиленко, Пуляев, Резников, Юдин, вся судейская бригада, инспектор матча, представители "Чайки". Было установлено, что после первого тайма "Черноморец" стал проигрывать "Чайке", и, таким образом, были нарушены условия внегласной договоренности. Во время второго тайма игроки линии обороны "Черноморца" (Резников, Юдин, Пуляев) практически сдали игру, предположительно, они могли получить от одного до двух млн рублей от неустановленных лиц".

Сроки дисквалификаций

По словам Григорьянца, действия Пуляева, Резникова и Юдина вызвали недовольство игроков "Черноморца", внутри команды были стычки во время игры и в подтрибунном помещении. "Материалами проверки было установлены, что игроки "Черноморца" предъявляли претензии Резникову, Юдину, Пуляеву, они попросили их тренироваться отдельно, на что тройка защитников сказала, что хотели сохранить в тайне свое участие в заговоре, и обещала разделить средства между партнерами по команде, - сказал Григорьянц. - Проверка продолжается, вопрос по результату матча приостановлен, будет установлено, откуда поступили средства, сегодня был выявлен факт влияния на игру, МВД проводит свою работу, создана специальная рабочая группа МВД в Ростовской области".

"За оказание воздействия на официальное лицо клуба с целью влияния на результат матча Градиленко запрещено осуществлять любую футбольную деятельность в течение одного года. За оказание воздействия на игроков с целью влияния на результат матча главному тренеру "Черноморца" Хазрету Дышекову запрещено заниматься футбольной деятельностью в течение одного года. За такое же нарушение Резникову, Юдину и Пуляеву запрещено осуществлять любую футбольную деятельность в течение трех лет", - заключил глава КДК.