Сборная России по дзюдо 9 июня вылетит в Хорватию на сбор перед Европейскими играми

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Российские дзюдоисты 9 июня отправятся в Хорватию, где проведут заключительный сбор перед II Европейскими играми. Об этом ТАСС в пятницу сообщил главный тренер мужской сборной по дзюдо Хасанби Таов.

"Мы 9 июня вылетаем в Хорватию, где у мужской и женской команд пройдет сбор. Это заключительный сбор, который станет подводкой к Европейским играм, уже оттуда мы улетим в Минск, - сообщил Таов. - Экипировку мы уже получили 3 июня".

Европейские игры в Минске пройдут с 21 по 30 июня. Соревнования по дзюдо состоятся с 22 по 25 июня.