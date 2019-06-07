{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Европейские игры-2019

Сборная России по дзюдо 9 июня вылетит в Хорватию на сбор перед Европейскими играми

Игры в Минске пройдут с 21 по 30 июня

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Российские дзюдоисты 9 июня отправятся в Хорватию, где проведут заключительный сбор перед II Европейскими играми. Об этом ТАСС в пятницу сообщил главный тренер мужской сборной по дзюдо Хасанби Таов.

"Мы 9 июня вылетаем в Хорватию, где у мужской и женской команд пройдет сбор. Это заключительный сбор, который станет подводкой к Европейским играм, уже оттуда мы улетим в Минск, - сообщил Таов. - Экипировку мы уже получили 3 июня".

Европейские игры в Минске пройдут с 21 по 30 июня. Соревнования по дзюдо состоятся с 22 по 25 июня.

Теги
Европейские игры-2019
КХЛ
СМИ: "Норникель" станет новым крупным спонсором клуба КХЛ "Йокерит"
Финансирование клуба будет осуществляться финским дочерним предприятием "Норникеля"
Читать полностью