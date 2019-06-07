Билеты на бой Нурмагомедов - Порье в Абу-Даби стоят от 4,5 до 141,5 тыс. рублей

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Билеты на бой между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье стоят от 4,5 до 141,5 тыс. рублей. Об этом говорится в пресс-релизе организаторов, поступившем в распоряжение ТАСС.
Поединок пройдет 7 сентября в Абу-Даби. 30-летний россиянин второй раз в карьере будет защищать титул. В первой защите, которая прошла 6 октября 2018 года, Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде.
Согласно информации, минимальная цена билета составит 250 дирхам (около 4,5 тыс. рублей), максимальная - 7995 дирхам (около 141,5 тыс. рублей).
Нурмагомедов завоевал пояс 7 апреля 2018 года, победив решением судей американца Эла Яквинту. Он стал первым россиянином - чемпионом UFC. Всего в активе Нурмагомедова 27 боев, во всех из которых он одержал победы.
30-летний Порье провел 31 поединок по правилам смешанных единоборств, одержав 25 побед и потерпев пять поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся. На текущий момент победная серия американца составляет пять поединков, в которых он победил чемпиона UFC в полулегком весе Макса Холлоуэя (бой за звание претендента на поединок с Нурмагомедовым), бывшего чемпиона организации в легком весе Эдди Альвареса, Джастина Гейджи, еще одного бывшего чемпиона в легком весе - Энтони Петтиса, а также Джима Миллера. В последний раз он проигрывал в 2016 году, уступив нокаутом Майклу Джонсону.