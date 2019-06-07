Билеты на бой Нурмагомедов - Порье в Абу-Даби стоят от 4,5 до 141,5 тыс. рублей

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Билеты на бой между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье стоят от 4,5 до 141,5 тыс. рублей. Об этом говорится в пресс-релизе организаторов, поступившем в распоряжение ТАСС.

Поединок пройдет 7 сентября в Абу-Даби. 30-летний россиянин второй раз в карьере будет защищать титул. В первой защите, которая прошла 6 октября 2018 года, Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде.

Согласно информации, минимальная цена билета составит 250 дирхам (около 4,5 тыс. рублей), максимальная - 7995 дирхам (около 141,5 тыс. рублей).

Нурмагомедов завоевал пояс 7 апреля 2018 года, победив решением судей американца Эла Яквинту. Он стал первым россиянином - чемпионом UFC. Всего в активе Нурмагомедова 27 боев, во всех из которых он одержал победы.