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Допинг в спорте

Чемпион мира 2013 года по гребле на байдарке Жестков дисквалифицирован на четыре года

Срок отстранения спортсмена отсчитывается с 7 мая 2019 года

ТАСС, 7 июня. Чемпион мира 2013 года по гребле на байдарках-четверках на дистанции 1000 метров Олег Жестков дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Срок отстранения 32-летнего спортсмена отсчитывается с 7 мая 2019 года.

Жестков имеет в своем активе бронзу чемпионата мира 2011 года на дистанции 1000 метров, две золотые награды летней Универсиады - 2013 на дистанциях 1000 метров и 500 метров. Также он принимал участие в Олимпийских играх 2016 года.

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