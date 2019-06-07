Алиханов: Калининград готов к приему стадиона ЧМ без обязательств перед строителями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Власти Калининградской области готовы к приему в собственность стадиона чемпионата мира по футболу, построенного на острове Октябрьский, в собственность региона и уже подписали проект документа о передаче, но не готовы брать на себя обязательства по окончательным расчетам со строителями. Об этом заявил в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума губернатора региона Антон Алиханов.

"Мы проект распоряжения о передаче [стадиона] подписали со своей стороны. Забирать готовы хоть завтра", - сказал Алиханов.

Губернатор подчеркнул, что регион готов принять стадион без обязательств перед строителями. "Сейчас появились какие-то разговоры относительно того, что если мы его заберем, то обязательства по окончательному расчету со строителями должны быть закреплены за нами", - пояснил Алиханов. "Считаем, что эти разговоры, они, наверное, неуместны", - подчеркнул губернатор, добавив, что регион не являлся стороной контрактов по строительству стадиона и становиться ей не собирается.

Алиханов добавил, что регион разработал бизнес-план по использованию стадиона, в том числе с точки зрения его окупаемости. Он отметил, что на арене успешно прошел первый концерт прощального тура группы "Ленинград", и это один из путей к выводу его на самоокупаемость. "Думаю, что концертная деятельность тоже является натуральной частью работы [стадиона]", - сказал он, добавив, что арена объективно не может быть постоянно занята спортивными мероприятиями.

Вместе с тем, по его словам, в первую очередь стадион - это футбольная арена. "Мы должны развивать футбол и команду [местный клуб "Балтика"] для того, чтобы стадион жил именно спортивной жизнью", - сказал он.

Стадион "Калининград" рассчитан на 35 тыс. зрителей и построен на острове Октябрьский в центральной части города. Он представляет собой пятиэтажное здание (включая технический этаж) с тремя ярусами трибун и шестью выходами. Длина футбольного поля - 108 метров, ширина - 65 метров, с каждой стороны поля расположены восьмиметровые технические зоны для команд, проведения разминки, размещения прессы и обслуживающего персонала. Ранее сообщалось, что процедура передачи стадиона региону начнется в мае.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.