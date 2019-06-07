Дюков: специальная служба РФС займется профилактикой и мониторингом договорных матчей

МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский футбольный союз (РФС) создаст специальную службу, которая будет заниматься профилактикой, мониторингом и пресечением договорных матчей. Об этом ТАСС рассказал президент РФС Александр Дюков.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на своем заседании в пятницу запретил генеральному директору клуба Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Урожай" Дмитрию Градиленко заниматься любой футбольной деятельностью в течение одного года. 13 мая после встречи "Чайки" и "Черноморца" (3:1) Градиленко на своей странице в Instagram выразил сомнения в спортивном характере встречи. Позднее газета "Спорт день за днем" сообщила со ссылкой на источник, что "Урожай" финансово мотивировал игроков "Черноморца", чтобы команда отобрала очки у конкурента краснодарского клуба. По данным источника, в перерыве матча при счете 1:1 представители "Чайки" "перебили" сумму "Урожая", подкупив несколько игроков "Черноморца".

"Сейчас мы готовим поправки в регламент, чтобы у нас была возможность усилить ответственность за попытки влиять на результат. Кроме того, в РФС будет создана специальная служба, которая будет заниматься профилактикой, мониторингом и пресечением противоправного влияния на результаты футбольных матчей", - сказал Дюков.